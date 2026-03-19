Подполковник Дэвис: Иран удивил американцев реакцией на атаки

Вашингтон недооценил внутреннюю сплочённость иранского социума после начала операции против исламской республики, а это может обернуться для США весомым ответом. Такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Думаете, они просто скажут: «Вы убили наших лидеров? Ну, тогда мы просто сдадимся и разойдёмся по домам»? Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся ещё более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов», — утверждает Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, американская сторона продолжает действовать из предположения об отсутствии последствий за свои действия, однако такая логика может привести к ответным мерам со стороны Ирана.

А ранее главы 12 министерств иностранных дел исламских и арабских стран провели встречу в Эр-Рияде в связи с атаками Ирана на государства Персидского залива. В итоге дипломаты потребовали от исламской республики немедленно прекратить нападения. Согласно коммюнике, это не может быть оправдано ни под каким предлогом, а единственным способом остановить войну является дипломатия. В обсуждениях участвовали главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.