Иранские военные остановили и развернули нефтяной танкер у Ормузского пролива

Нефтяной танкер под флагом Барбадоса был остановлен в районе Ормузского пролива, после чего вынужден был изменить курс. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

«Гигантский нефтяной танкер под флагом Барбадоса был остановлен и вынужден развернуться после мощной остановки военно-морских сил КСИР в Ормузском проливе», — сказано в заявлении.

В КСИР отметили, что танкер мог перевезти около 160 тыс. тонн нефти. Это противоречит ограничениям, установленным Ираном.

Ранее у берегов ОАЭ на судне произошёл пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Инцидент произошёл в 20 километрах от населённого пункта Хаур-Факкан. В центре заявили, что причиной возгорания стало попадание в судно снаряда.