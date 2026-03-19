19 марта, 03:44

Иранские военные остановили и развернули нефтяной танкер у Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Нефтяной танкер под флагом Барбадоса был остановлен в районе Ормузского пролива, после чего вынужден был изменить курс. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

Судно под флагом Барбадоса было вынуждено отступить. Его остановили военно-морские силы КСИР.

«Гигантский нефтяной танкер под флагом Барбадоса был остановлен и вынужден развернуться после мощной остановки военно-морских сил КСИР в Ормузском проливе», — сказано в заявлении.

В КСИР отметили, что танкер мог перевезти около 160 тыс. тонн нефти. Это противоречит ограничениям, установленным Ираном.

КСИР нанёс удары по американским базам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Ранее у берегов ОАЭ на судне произошёл пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Инцидент произошёл в 20 километрах от населённого пункта Хаур-Факкан. В центре заявили, что причиной возгорания стало попадание в судно снаряда.

BannerImage
Антон Голыбин
