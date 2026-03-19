В МИД России вызовут посла Израиля из-за атаки на журналистов RT в Ливане

МИД России вызовет посла Израиля в связи с ракетным ударом по съёмочной группе RT в Ливане. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, российская сторона намерена представить свои оценки произошедшего израильскому дипломату. Информация об этом была опубликована на сайте МИД.

«Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого в МИД России состоится в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Дипломат заявила, что израильские военные использовали ракету против мирных жителей, включая журналистов, которые по международному праву считаются гражданскими лицами. Журналисты были чётко обозначены как «пресса» на своей одежде, и удар пришёлся на место, где отсутствовали какие-либо военные объекты.

Захарова подчеркнула, что Израиль должен провести тщательное расследование этого происшествия, наказать виновных и предотвратить повторение подобных действий в будущем.