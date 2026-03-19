Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 17:36

В МИД России вызовут посла Израиля из-за атаки на журналистов RT в Ливане

Обложка © Life.ru

МИД России вызовет посла Израиля в связи с ракетным ударом по съёмочной группе RT в Ливане. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, российская сторона намерена представить свои оценки произошедшего израильскому дипломату. Информация об этом была опубликована на сайте МИД.

«Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого в МИД России состоится в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Дипломат заявила, что израильские военные использовали ракету против мирных жителей, включая журналистов, которые по международному праву считаются гражданскими лицами. Журналисты были чётко обозначены как «пресса» на своей одежде, и удар пришёлся на место, где отсутствовали какие-либо военные объекты.

Захарова подчеркнула, что Израиль должен провести тщательное расследование этого происшествия, наказать виновных и предотвратить повторение подобных действий в будущем.

«Случайностью не назовёшь»: Захарова высказалась о ранении журналистов RT в Ливане
Ранее сообщалось, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана. Инцидент произошёл, когда журналисты находились в автомобиле, пересекающем мост вблизи военной базы. Израильский самолёт, как утверждается, выпустил ракету по их машине. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar