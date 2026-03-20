В Кремле резко раскритиковали упорный отказ стран Евросоюза от российских энергоносителей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейские власти своими действиями наносят ущерб не только экономике собственных стран, но и интересам граждан. В Москве считают, что эта линия всё заметнее бьёт по самим избирателям.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, даже в ногу своих избирателей» , — сказал Песков.

Он также выразил мнение, что подобная политика может обернуться для европейских лидеров политическими последствиями. По его оценке, жители ЕС вряд ли будут поддерживать тех, кто принимает такие решения.

«И очевидно, что европейские избиратели даже голосовать за этих людей не будут. Это и сейчас понятно», — добавил представитель Кремля.

Таким образом, в Москве продолжают связывать энергетические трудности Европы с отказом от сотрудничества с Россией. В Кремле считают, что эта стратегия всё сильнее бьёт по самим странам ЕС.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Европе не удастся преодолеть нефтяной кризис без российских энергоносителей.