20 марта, 08:44

Россия заняла третье место в «Большой двадцатке» по доступности картофеля

Картофель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel

Согласно рейтингу стран G20 по доступности картофеля, Россия заняла третье место. Об этом свидетельствует информация из открытых источников.

В среднем килограмм картофеля в России стоит 52,1 рубля. Лидером списка стала Индия с ценой 30,3 рубля за килограмм, второе место занимает Турция — 45,9 рубля.

В числе стран с относительно доступным картофелем также Китай (59,8 рубля), Бразилия (95 рублей), Аргентина (96,7 рубля), Саудовская Аравия (108,9 рубля), Индонезия (112,2 рубля), Южная Африка (113 рублей), Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля).

Самый дорогой картофель оказался в Южной Корее (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралии (226,9 рубля), Канаде (222,8 рубля) и Японии (217,1 рубля). Разница цен показывает значительные колебания стоимости продукта внутри крупнейших экономик мира, пишет РИА «Новости».

Россия вошла в топ-5 мировых производителей картофеля
Ранее Life.ru рассказывал, что аграрии хотят подстраховаться и ввести минимальные цены на картошку, чтобы не оставаться практически без прибыли в сезоны изобилия. В связи с этим рассматривается ценовой потолок на уровне 30–60 рублей за килограмм.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Владимир Озеров
