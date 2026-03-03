В России предложили ввести минимальные цены на картофель

Аграрии хотят застраховать себя от обвалов цен в сезон изобилия. Профильный союз направил в антимонопольную службу инициативу, которая может изменить правила игры на прилавках.

Картофельный союз предложил установить для торговых сетей минимальную закупочную цену на уровне 30–60 рублей за килограмм. Как пишет «Коммерсантъ», письмо с таким предложением ушло на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева.

По замыслу авторов, фиксированный нижний порог убережёт производителей от резких падений доходов, когда урожай бьёт рекорды. Механизм предполагает, что ритейлеры будут заключать долгосрочные договоры на 80% от прошлогоднего объёма продаж, а оставшуюся часть закупать на спотовом рынке или аукционах — но тоже не ниже минимальной планки.

В отрасли поясняют: рынок картофеля страдает от постоянных скачков — от дефицита до профицита, что мешает инвестпланированию. Однако в ФАС к идее отнеслись осторожно. Там считают, что условия поставок, включая цену, должны определять сами участники рынка.

Эксперты добавляют, что искусственное ограничение может дать обратный эффект. В урожайный год это приведёт к перепроизводству и затовариванию складов, а в неурожайный — цена и так взлетит выше установленного порога безо всяких регуляторов.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2024 года вошла в пятёрку ведущих мировых производителей картофеля, заняв пятое место с результатом 18,4 миллиона тонн, что составляет 4,7% от общемирового урожая. Лидером рейтинга стал Китай, собравший 94,8 миллиона тонн (почти четверть мирового объёма), за ним следуют Индия (57,1 миллиона), Украина (21,1 миллиона) и США (19,1 миллиона). Белоруссия, известная своими традициями картофелеводства, заняла лишь 23-е место, произведя 3,1 миллиона тонн.