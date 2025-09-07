Найден самый ядовитый овощ, который может парализовать и остановить сердце

Под воздействием солнечного света и при хранении картофеля при температуре выше 4 градусов содержание токсичного соланина в нём увеличивается в несколько раз, предупредила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач. По её словам, кипячение и жарка разрушают лишь часть токсина, поэтому опасность при употреблении такого картофеля сохраняется.

«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, в тяжёлых случаях — галлюцинации и угнетение ЦНС», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».