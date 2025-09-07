Найден самый ядовитый овощ, который может парализовать и остановить сердце
Доцент Кулач: Зелёный картофель может вызвать тяжёлое отравление
Обложка © freepik / jcomp
Под воздействием солнечного света и при хранении картофеля при температуре выше 4 градусов содержание токсичного соланина в нём увеличивается в несколько раз, предупредила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач. По её словам, кипячение и жарка разрушают лишь часть токсина, поэтому опасность при употреблении такого картофеля сохраняется.
«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, в тяжёлых случаях — галлюцинации и угнетение ЦНС», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое воздействие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную и мочевыделительную системы. В больших дозах он может вызывать перебои дыхания, общую слабость, головокружение и головные боли. В особо тяжёлых случаях возможны парезы, параличи конечностей, асфиксия и остановка сердца, однако такой исход маловероятен для здоровых взрослых людей. Зелёный картофель более опасен для детей, беременных женщин, а также для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, отметила эксперт.
Ранее нутрициолог раскрыла, кому категорически нельзя баклажаны. Кроме того, названы продукты, которые стоит исключить из питания тревожникам. А ещё врач раскрыла, чем опасны чипсы.