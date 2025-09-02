Коварные «синенькие»: Нутрициолог раскрыла, кому категорически нельзя баклажаны
Нутрициолог Никитина: В сутки можно есть не более 300 граммов баклажанов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gulcin Ragiboglu
Баклажан — родственник помидора, картофеля и перца. В России его часто называют «синеньким». С середины лета до начала осени баклажаны растут почти в каждом дворе. Однако есть категория людей, которым их есть нельзя. О тонкостях поедания баклажанов Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.
Баклажан содержит соланин — токсичное вещество, характерное для ягод. В больших количествах соланин вызывает тошноту, головокружение, расстройство ЖКТ и рвоту. Особенно много соланина в незрелых или повреждённых плодах. Поэтому важно избегать употребления баклажанов в сыром виде, чтобы не вызвать расстройство желудка.
Рекомендуемая суточная норма для взрослого — около 300 граммов баклажанов. Большие порции могут привести к расстройству пищеварения.
По словам эксперта, баклажаны категорически нельзя людям с аллергией на данную группу растений. Обычно такие пациенты также не переносят томаты, картофель и перец. Также этот овощ не стоит есть при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, язве, гастрите с повышенной кислотностью — так как они раздражают слизистую оболочку. Не рекомендуется их есть при подагре и ревматизме, поскольку «синенькие» содержат щавелевую кислоту и пурины, которые могут усугубить состояние. Людям с оксалатными камнями в почках и мочевыводящих путях также не стоит их употреблять. Детям до трёх лет баклажаны не рекомендуются, так как это тяжёлая, плохо перевариваемая пища, которая может вызвать аллергию.
Баклажаны очень плохо усваиваются. В сыром виде их обычно не едят. Они могут вызывать аллергические реакции — зуд, сыпь, отёки. Также баклажаны могут накапливать нитраты, особенно если выращены с избытком удобрений. Поэтому при покупке на рынке или в непроверенных местах стоит быть осторожными, особенно если вы не знаете, сколько туда добавляли удобрений.
Кстати, хотя ботанически баклажан — ягода, его всё же традиционно относят к овощам.