Без вкусностей: Названы продукты, которые стоит исключить из питания тревожникам

Людям с повышенной тревожностью следует исключить из рациона ряд продуктов, способных усугублять нервозность и тревожность. Необходимо убрать картофель фри, бургеры и другой фастфуд. Также стоит отказаться от напитков с высоким содержанием кофеина и шоколада, который стимулирует нервную систему. Об этом NSC Total сообщил диетолог Антонио Виголо.

По словам Виголо, продукты с большим количеством вредных жиров и добавленного сахара могут вызывать проблемы с кишечником и подавлять выработку гормонов, необходимых для нормального психического состояния. Он подчеркнул, что тревожным людям важно придерживаться сбалансированного питания, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и снизить уровень стресса.