Без вкусностей: Названы продукты, которые стоит исключить из питания тревожникам
Диетолог Виголо: Людям с тревожностью стоит исключить из рациона фастфуд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / margouillat photo
Людям с повышенной тревожностью следует исключить из рациона ряд продуктов, способных усугублять нервозность и тревожность. Необходимо убрать картофель фри, бургеры и другой фастфуд. Также стоит отказаться от напитков с высоким содержанием кофеина и шоколада, который стимулирует нервную систему. Об этом NSC Total сообщил диетолог Антонио Виголо.
По словам Виголо, продукты с большим количеством вредных жиров и добавленного сахара могут вызывать проблемы с кишечником и подавлять выработку гормонов, необходимых для нормального психического состояния. Он подчеркнул, что тревожным людям важно придерживаться сбалансированного питания, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и снизить уровень стресса.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление фастфуда негативно влияет на когнитивные способности. Бургеры, картофель фри и другая вредная пища отрицательно сказываются на здоровье кишечника, а он связан с функциями мозга. Для профилактики деменции, болезни Альцгеймера и подобных заболеваний стоит воздерживаться от жирной и высококалорийной пищи. От вредной еды «реально поглупеть» невозможно, но влияние на мозг всё же есть.