20 марта, 07:19

Bonduelle регистрирует в РФ товарный знак «Пусть будет здорово» для продажи консервов

Консервы Bonduelle. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Консервы Bonduelle. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Французская компания Bonduelle намерена продвигать в России новый товарный знак «Пусть будет здорово», под которым будут выпускаться консервы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.

Производитель отправил в начале марте в патентное ведомство пакет документы для регистрации марки. Заявка оформлена от лица организации «Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров». Предполагается, что выпускаться будут консервированные супы, бобы, грибы, лечо, корнишоны, кукуруза, оливки и другие овощи.

Bonduelle после начала спецоперации уже заявляла, что не готова уйти с рынка РФ, который даёт ей прямой выход на потребителей из Центральной Азии. При этом фирма не отрицала, что с 2022 года испытывает некоторые трудности с бизнесом в России.

Ранее сообщалось, что на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году могут наладить выпуск автомобилей под брендом Senat. Речь идёт о самостоятельной марке, не связанной напрямую с линейкой Aurus Senat.

Татьяна Миссуми
