На бывшем заводе Toyota в Петербурге готовят запуск автомобилей Senat

На площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году могут наладить выпуск автомобилей под брендом Senat. Об этом ТАСС сообщили в деловых кругах.

«Производство запустят в этом году», — сказал источник агентства.

Речь идёт о самостоятельной марке, не связанной напрямую с линейкой Aurus Senat. Проект предполагает развитие отдельного бренда с собственной модельной линейкой.

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota сохранил права на товарный знак Corolla на российском рынке ещё на девять лет. Процедура перерегистрации завершилась 17 марта — практически за сутки до истечения предыдущего срока действия исключительного права.