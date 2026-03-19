Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 07:54

На бывшем заводе Toyota в Петербурге готовят запуск автомобилей Senat

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

На площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году могут наладить выпуск автомобилей под брендом Senat. Об этом ТАСС сообщили в деловых кругах.

«Производство запустят в этом году», — сказал источник агентства.

Речь идёт о самостоятельной марке, не связанной напрямую с линейкой Aurus Senat. Проект предполагает развитие отдельного бренда с собственной модельной линейкой.

Toyota после ухода из России зарегистрировала бренд Avensis
Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota сохранил права на товарный знак Corolla на российском рынке ещё на девять лет. Процедура перерегистрации завершилась 17 марта — практически за сутки до истечения предыдущего срока действия исключительного права.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • toyota
  • Авто
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar