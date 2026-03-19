На бывшем заводе Toyota в Петербурге готовят запуск автомобилей Senat
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
На площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году могут наладить выпуск автомобилей под брендом Senat. Об этом ТАСС сообщили в деловых кругах.
«Производство запустят в этом году», — сказал источник агентства.
Речь идёт о самостоятельной марке, не связанной напрямую с линейкой Aurus Senat. Проект предполагает развитие отдельного бренда с собственной модельной линейкой.
Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota сохранил права на товарный знак Corolla на российском рынке ещё на девять лет. Процедура перерегистрации завершилась 17 марта — практически за сутки до истечения предыдущего срока действия исключительного права.
