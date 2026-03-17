17 марта, 19:10

Toyota продлила права на товарный знак Corolla в России до 2035 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Best Auto Photo

Японский автопроизводитель Toyota официально закрепил за собой права на товарный знак Corolla на российском рынке ещё на девять лет. Соответствующая запись появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Процедура перерегистрации была завершена 17 марта — это произошло всего за сутки до окончания срока действия предыдущего исключительного права. В обновлённых документах указано, что бренд теперь охраняется по 12-му классу МКТУ, который распространяется не только на легковые автомобили и электрокары, но и на широкий перечень запасных частей и сопутствующих товаров.

Права на использование наименования остаются за японским концерном вплоть до 18 марта 2035 года. Интересно, что заявку в Роспатент компания подала ещё в марте 2025-го, и рассмотрение документов продлилось ровно двенадцать месяцев.

Важно понимать, что данная процедура носит исключительно юридический характер. Возобновление официальных продаж автомобилей Toyota в дилерских центрах пока не планируется.

Ранее сообщалось, что в феврале продажи новых легковых автомобилей достигли 80 тысяч единиц. Этот показатель оказался на 0,7% ниже результата января, но превысил февральские цифры прошлого года на 2,5%. Покупатели пока адаптируются к новым ценам, а автопроизводители значительно сократили программы лояльности.

Вероника Бакумченко
