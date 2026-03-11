«Ждуны» не дождались: Россияне бросились скупать иномарки, пока они есть в продаже

За первые два месяца 2026 года в РФ поставили на учёт 24,4 тысячи новых легковых машин мировых марок. Это почти в 2,5 раза больше показателей аналогичного периода 2025 года, когда зарегистрировали менее 10 тысяч единиц транспорта, передает директор «Автостата» Сергей Целиков.

Доля глобальных производителей — исключая китайские, отечественные и белорусские предприятия — на рынке достигла 15,2%. Годом ранее этот показатель составлял около 6%. По мнению эксперта, ранее потребители занимали выжидательную позицию из-за слухов о переговорах с США и вероятном возобновлении поставок западного автопрома.

«На мой взгляд одна из причин такова — в начале прошлого года, на волне начавшихся переговоров с США по Украине появилась иллюзия скоро возвращения мировых брендов в Россию. И потенциальные покупатели новых авто перешли в режим «ждунов». За год «переговоров» иллюзия рассеялась. То есть «ждуны» не дождались», — констатирует аналитик.

Дополнительным стимулом к покупкам стало изменение правил расчёта утилизационного сбора, вступившее в силу в декабре. Покупатели опасались, что доступный импорт таких моделей скоро прекратится.

«Введение палки льготного «утиля» с 1 декабря привело к мысли, что вскоре импорт доступных иномарок может закрыться окончательно. Поэтому заказы пошли с новой силой», — отметил Целиков.

Лидерами спроса стали Mazda, Toyota и BMW, на чью долю приходится основной объём продаж. Географически большая часть поставок идет из Японии, Германии и Южной Кореи.

При этом более 68% этих транспортных средств выпускается на производственных площадках в Китае, однако данный нюанс не останавливает российских автовладельцев.

Тем временем россияне активно покупают подержанные автомобили в кредит. В феврале 2026 года лидером стал бренд Lada — на него пришлось 15% всех кредитных сделок. Второе место заняли авто Kia (11%), третье — Hyundai (8%).