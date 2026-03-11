Названы самые популярные автомобили с пробегом для покупки в кредит

Россияне активно покупают подержанные автомобили в кредит. В феврале 2026 года лидером стал бренд Lada — на него пришлось 15% всех кредитных сделок. Второе место заняли авто Kia (11%), третье — Hyundai (8%).

Средний размер автокредита составил 1,2 миллиона рублей, пишет RG.ru. Ставка — 23,5% годовых, срок кредитования превышает шесть лет. Чаще всего в долг берут машины 2017 года выпуска — такой возраст даёт баланс между ценой, состоянием и размером ежемесячного платежа.

Большинство покупок (55%) приходится на авто стоимостью до миллиона рублей. Из них 23% — машины дешевле 500 тысяч. Сегмент от 1 до 1,5 миллиона рублей обеспечил 20% продаж.

По возрасту лидируют авто 10–15 лет (31% рынка) и 5–10 лет (30%). Машины моложе пяти лет заняли 21% сделок. Эксперты отмечают — несмотря на высокие ставки, рынок подержанных авто остаётся устойчивым.

Ранее автоэксперты оценили влияние русификации названий на цены и продажи машин. По их мнению, роста или падения продаж из-за перехода с латиницы на кириллицу не будет. Смена названия Vesta в «Весту» или Iskra в «Искру» ничего не меняет, кроме дополнительных издержек для производителя.