Взял машину под 0,01% — заплати 35%: россиянам доначисляют налог за «выгоду»

Россияне, оформившие автокредиты под 0–0,01% годовых, столкнулись с доначислением налога. ФНС считает такую экономию материальной выгодой, с которой нужно заплатить НДФЛ по ставке 35%, информирует Mash.

Речь идёт об автовладельцах, которые воспользовались льготными программами в 2024 году. Многие рассчитывали на почти беспроцентную рассрочку и минимальные траты, однако теперь получили дополнительные обязательства.Как объясняют эксперты, основанием стали изменения в налоговом законодательстве. С 2025 года займы со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ облагаются налогом, поскольку разница считается доходом заемщика.

Сейчас этот порог составляет 15,5%. Банк будет рассчитывать разницу между фактической ставкой по договору и установленным ориентиром, после чего передаст данные в налоговую.Для клиентов это означает, что с суммы сэкономленных на процентах средств придется заплатить НДФЛ. При этом, как утверждают жалующиеся заемщики, в рекламе и документах такие последствия заранее не были прямо обозначены.

Ранее подобные доходы на несколько лет освобождались от налогообложения. После корректировок в Налоговом кодексе часть льгот сохранилась только для отдельных случаев, связанных с жильём и рефинансированием.

К слову, на фоне растущего спроса на подержанные автомобили (55% сделок — в сегменте до 1 млн рублей) проблема скрученного пробега и скрытой истории становится особенно острой. В Госдуме предложили наказывать за это мошенников штрафами до 300 тысяч рублей.