Автодилеры объяснили падение продаж новых авто в феврале снегом и снижением скидок

Российские автодилеры подвели итоги февраля: реализация новых легковушек остановилась на отметке 80 тысяч экземпляров. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», этот результат оказался на 0,7% хуже январского, хотя и превышает показатели февраля прошлого года на 2,5%.

Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский перечислил причины февральского спада. Как он пояснил, покупатели до сих пор адаптируются к новым ценам, а автопроизводители почти вдвое урезали программы лояльности. Из-за этого клиенты предпочитают копить на депозитах, откладывая крупные траты.

«Помешали два фактора. В первую очередь, это снегопады и морозы в Центральной России: в такую погоду люди реже едут к дилерам. Второй немаловажный фактор – сегмент такси, он практически встал перед вступлением нового закона и не дал привычных объёмов», — сказал он.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский и вовсе предложил не считать февраль показательным месяцем. Он обратил внимание на то, что рынок только начинает осваиваться после повышения НДС и вступления в силу обновлённого утильсбора с 1 января. По его мнению, главным тормозом для продаж стали запредельная стоимость заёмных средств и жёсткие требования банков при оформлении автокредитов.

Ранее сообщалось, что 11 марта Госдума одобрила законопроект, который ускорит передачу государству машин, невостребованных на таможне в течение 30 дней. Документ сокращает сроки публикации информации о таких автомобилях на сайте ФТС. Как пояснил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, только с весны 2023 по конец 2024 года на сайте таможни появились данные о 88 невостребованных транспортных средствах с грузами общим весом около 400 тонн.