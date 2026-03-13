Верховный суд запретил таможне устанавливать дополнительные пошлины за ввоз автомобилей

Верховный суд России принял важное определение, защищающее импортёров от произвола таможни. Высшая инстанция постановила, что сведения с интернет-площадок не могут служить единственным доказательством занижения таможенной стоимости автомобиля.

Как пишет газета «Известия», поводом стала история россиянина, который в 2022 году заказал из Южной Кореи подержанную машину. Компания-поставщик задекларировала авто за 21,7 тысячи долларов и уплатила пошлину 741 тысячу рублей. В конце 2023 года таможенники нашли на корейском аукционе аналогичную модель за 40,2 тысячи долларов и потребовали доплатить ещё 452 тысячи.

Компания и автовладелец оспорили требование. Арбитраж Приморья встал на их сторону, но апелляция и кассация решение отменили. Дело дошло до Верховного суда. В ВС РФ указали, что бремя доказывания лежит на таможне, а фискалы использовали единственный источник, проигнорировав документы импортёра. В итоге решение первой инстанции оставили в силе.

Главный редактор «За рулём» Максим Кадаков поддержал вердикт. Он пояснил, что при ввозе подержанных автомобилей нельзя ориентироваться на «среднюю температуру» и делать выводы о занижении цены только по одному источнику данных.

11 марта Госдума одобрила законопроект, который ускорит передачу государству машин, невостребованных на таможне в течение 30 дней. Документ сокращает сроки публикации информации о таких автомобилях на сайте ФТС. Как пояснил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, только с весны 2023 по конец 2024 года на сайте таможни появились данные о 88 невостребованных транспортных средствах с грузами общим весом около 400 тонн.