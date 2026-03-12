Водителям рассказали, кому срочно нужно заменить права в 2026 году

В 2026 году водители, у которых срок действия водительских прав истекает или был автоматически продлён в 2022–2023 годах, обязаны заменить удостоверения. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист Галина Земскова.

«В первую очередь это водители, у которых срок действия прав истекает 1 января 2026-го и позднее, — на них правило о продлении на три года больше не распространяется. Во-вторых, замена потребуется владельцам прав, автоматически продленных ранее, например, если их срок истекал в 2022-2023 годах. В 2026-м для них наступает предельный срок обязательной замены удостоверений», — рассказала Земскова.

Кроме истечения срока, замена необходима при изменении персональных данных, смене фамилии, утрате или порче документа, а также при изменении медицинских показаний, влияющих на управление автомобилем. Земскова подчеркнула, что управление транспортным средством с просроченным удостоверением грозит штрафом от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что водителей с категорией B могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за управление квадроциклом, если не обратить внимание на отметки в правах. При получении категории B автоматически открывается подкатегория B1, но на обратной стороне удостоверения рядом с ней могут стоять специальные пометки: AS (автомобильное управление) разрешает ездить только на технике с автомобильным рулём и посадкой, а MS (мотоциклетное управление) — управлять аппаратами с мотоциклетным рулём.