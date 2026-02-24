СМС ушла «не туда»: Верховный суд встал на защиту лишённой прав россиянки

Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав в ситуации, когда женщина фактически не была уведомлена о заседании — из-за ошибки с СМС-оповещением. Об этом 24 февраля сообщили на сайте суда.

Речь идёт о жительнице Сочи Валентине Б. Её задержали по делу о пьяной езде, после чего Адлерский районный суд Сочи 21 ноября 2024 года лишил её прав на 1,5 года. Позже это решение поддержала кассация — Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции 3 марта 2025 года.

Однако водительница настаивала: о заседании она не знала. При составлении протокола она дала согласие на уведомления по СМС и указала номер телефона, но сообщение, как выяснилось, по ошибке отправили на другой номер.

В итоге Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций.

«Решение судьи Адлерского районного суда Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 3 марта 2025 года, вынесенные в отношении Валентины Б. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отменить», — указано в сообщении.

Дело направили на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

Автоюристы отмечают: уведомление — ключевой элемент «права на защиту» в административных делах. Если человек не знает о заседании, он не может прийти в суд, представить свою позицию, заявить ходатайства, привести свидетелей или оспорить доказательства. На практике многие суды используют СМС как быстрый канал связи, но такой способ работает только при одном условии: сообщение должно быть отправлено корректно и на тот номер, который указал участник дела. Иначе решение может быть отменено как принятое при нарушении процедуры.

Ранее Life.ru писал, что с 1 марта 2027 года в России упростят процедуру лишения водительских прав по медицинским показаниям. Если раньше для этого требовалось судебное решение, то в будущем медучреждения смогут напрямую информировать Госавтоинспекцию о водителях с опасными диагнозами. Эксперты считают, что такие меры сделают дороги безопаснее для всех участников движения.