ОСАГО уходит в минус: в восьми регионах страховщики платят больше, чем собирают

В ряде российских регионов ОСАГО фактически стало убыточным для страховых компаний. По итогам 2025 года в восьми субъектах выплаты превысили объем собранных премий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков.

Самая сложная ситуация сохраняется в Ингушетии. Уровень выплат там достиг 500%. Это значит, что на каждый рубль, полученный от водителей, страховщики вынуждены выплачивать пять рублей компенсаций.

Подобный дисбаланс формирует так называемый эффект «донорства»: регионы с низкой аварийностью и меньшим количеством спорных выплат фактически компенсируют убытки проблемных территорий. В результате нагрузка перераспределяется на весь рынок.

Для стабилизации ситуации Центробанк уже применил повышенные территориальные коэффициенты для регионов с экстремальной убыточностью. Это должно частично выровнять экономику полисов, однако косвенно влияет на стоимость страхования в других субъектах.

В целом по стране страховщики за 2025 год собрали 329,47 млрд рублей, а выплатили пострадавшим почти 295 млрд рублей. Общий коэффициент убыточности вырос до 89%, что говорит о снижении маржинальности бизнеса.

Эксперты среди причин называют подорожание автозапчастей, а также участившиеся случаи «потребительского экстремизма», когда через суды компенсации многократно превышают реальный ущерб.

При этом с 1 апреля в России пройдет ежегодный перерасчет коэффициента бонус-малус. Для большинства водителей без аварий стоимость полиса снизится. Минимальное значение коэффициента составит 0,46 — это позволит опытным автомобилистам получить заметную скидку на ОСАГО.

А ранее стало известно, что Центробанк и страховые компании всерьёз обсуждают возможную отмену натурального возмещения (ремонта) по полисам ОСАГО. Повод — растущая убыточность из-за действий мошенников и автоюристов, которые находят лазейки в законе.