Невостребованные на таможне за месяц авто перейдут в собственность государства

Госдума одобрила законопроект правительства России, предусматривающий передачу в федеральную собственность автомобилей, невостребованных на таможне в течение 30 дней. Это сокращает срок размещения ФТС информации о таких транспортных средствах, сообщает ТАСС.

Алексей Говырин, который входит в комитет по малому и среднему предпринимательству, рассказал о проблеме с конфискованными товарами. Он отметил, что с весны 2023 года по конец 2024 года на сайте таможни появлялась информация о 88 машинах с грузами, общим весом около 400 тонн. Но, как оказалось, владельцы обратились за своими товарами только в 6% случаев. Говырин пояснил, что из-за того, что товары долго не забирали, они портились, склады забивались, а бюджет нес дополнительные расходы.

Сейчас готовится законопроект, который должен исправить ситуацию. Он также поможет разобраться с тем, как таможня может останавливать транспорт и как ей взаимодействовать с другими ведомствами. Особенно это касается случаев, когда обнаруживаются нарушения, которые не относятся к ведению таможни.

Ранее Life.ru собщал, что житель Петербурга отсудил у автосалона 1,8 миллиона рублей за навязанные при покупке автомобиля Land Rover услуги. Мужчина купил подержанный Discovery 4 в «Авторае» за 1,85 млн рублей с условием подключения двух платных пакетов услуг по 390 тысяч каждый — их включили в итоговую цену.