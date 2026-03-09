Петербуржец отсудил у дилера почти полную стоимость Land Rover из-за навязанных услуг

Житель Петербурга отсудил у автосалона 1,8 миллиона рублей за навязанные при покупке автомобиля Land Rover услуги. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Мужчина приобрёл подержанный Discovery 4 в салоне «Авторай» с большой скидкой — всего за 1,85 млн рублей. Условием снижения цены стало подключение двух платных пакетов услуг по 390 тысяч рублей каждый. Их стоимость включили в итоговую сумму автомобиля.

Спустя некоторое время новый владелец решил проверить техническое состояние машины. Диагностика выявила серьёзные проблемы с подвеской, системой охлаждения и пневматикой. Дилер отказался возвращать деньги, и покупатель обратился в суд.

Экспертиза подтвердила наличие неисправностей, но указала, что для авто 2010 года это обычный износ. Сделку не отменили, однако суд признал незаконной схему, при которой скидка действовала только при покупке дорогих доппакетов. В итоге с автосалона и сторонней организации взыскали 1,8 млн рублей с учётом штрафов. Из них 1,25 млн получит сам владелец — это более половины стоимости автомобиля.

