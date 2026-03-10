Россиянин отсудил у автосалона 14 млн за машину за 950 тысяч с липовым ПТС

Житель Красноярского края через суд заставил автосалон заплатить 14 миллионов рублей за машину с фальшивым ПТС. В 2022 году Иван (имя изменено) купил Toyota Voxy за 950 тысяч, поставил на учёт, но вскоре регистрацию аннулировали — документ оказался подделкой, пишет Baza.

Выяснилось, что на таможне похитили сотни оригинальных бланков ПТС серии УУ и УХ. Мошенники вписывали туда вымышленных владельцев, ввозили авто под видом запчастей, а затем за пять тысяч рублей находили подставных лиц, на которых оформляли машины. Автосалоны продавали их по агентским договорам, снимая комиссию. Когда обман раскрылся, пострадавшие — в основном из Красноярского, Алтайского краёв и Хакасии — пытались вернуть деньги, но салоны отправляли их к номинальным продавцам.

Юрист Оксана Яковлева подала восемь исков напрямую к автосалонам. Суды признали их конечными продавцами: договоры расторгли, обязали вернуть деньги и выплатить компенсации. С 2024 года сумма штрафов достигла почти 14 млн рублей. Разбирательства продолжаются, пострадавшие успешно взыскивают убытки.

Ранее Life.ru собщал, что житель Петербурга отсудил у автосалона 1,8 миллиона рублей за навязанные при покупке автомобиля Land Rover услуги. Мужчина купил подержанный Discovery 4 в «Авторае» за 1,85 млн рублей с условием подключения двух платных пакетов услуг по 390 тысяч каждый — их включили в итоговую цену.