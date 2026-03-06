Toyota после ухода из России зарегистрировала бренд Avensis

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Avensis. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года.

Решение о регистрации ведомство приняло в марте текущего года. Под брендом Avensis компания планирует продавать различные виды транспорта. В перечень входят легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

Toyota прекратила производство автомобилей в России в 2022 году. Несмотря на это, на российском рынке продолжает работать компания «Тойота Мотор». За последние годы финансовые показатели организации значительно снизились. С 2021 года выручка сократилась с 332 млрд рублей до 7,2 млрд.

Ранее два товарных знака зарегистрировал модный дом Chanel. Согласно документам Роспатента, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. Заявителем выступает швейцарская «Шанель САРЛ».