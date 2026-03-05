Товарный знак Lada Parus получил госрегистрацию в России

В России официально зарегистрирован товарный знак Lada Parus. Сведения о регистрации появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Правообладатель пока не указан, однако в библиографических данных указан тольяттинский адрес рядом с научно-техническим центром АвтоВАЗа. Товарный знак зарегистрирован по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что позволяет использовать его для автомобилей, игрушек, а также для ремонта и техобслуживания транспортных средств.

Ранее на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 12,17 миллиона автомобилей Lada, что делает отечественную марку лидером автопарка страны. Всего в РФ насчитывается 47,45 миллиона легковых машин. Второе место по числу зарегистрированных авто занимает японская Toyota с 4,5 миллиона.