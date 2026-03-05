Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:27

Товарный знак Lada Parus получил госрегистрацию в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

В России официально зарегистрирован товарный знак Lada Parus. Сведения о регистрации появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Правообладатель пока не указан, однако в библиографических данных указан тольяттинский адрес рядом с научно-техническим центром АвтоВАЗа. Товарный знак зарегистрирован по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что позволяет использовать его для автомобилей, игрушек, а также для ремонта и техобслуживания транспортных средств.

Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada
Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada

Ранее на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 12,17 миллиона автомобилей Lada, что делает отечественную марку лидером автопарка страны. Всего в РФ насчитывается 47,45 миллиона легковых машин. Второе место по числу зарегистрированных авто занимает японская Toyota с 4,5 миллиона.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar