Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 18:53

Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sashk0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sashk0

Минпромторг обновил реестр автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошли как уже известные модели, так и новинки. В сообщении ведомства перечислены бренды и модели, подходящие под критерии.

Среди них:

  • Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);
  • Sollers (SP7, SF1);
  • Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space);
  • Voyah (Free, Dream, Passion);
  • «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90);
  • UMO (модель 5).

Также ведётся работа по включению в перечень моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён в правительство. После его утверждения реестр снова актуализируют.

Минпромторг внёс в правительство список локализованных автомобилей для работы в такси
Минпромторг внёс в правительство список локализованных автомобилей для работы в такси

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 марта требования к уровню локализации автомобилей для такси. Минтранс РФ направил в правительство обновлённый перечень разрешённых для работы в такси машин. В него включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны Tenet, микроавтобусы Sollers SF1 и SP7, а также новая «Волжанка» (модель «Волги», старт производства в апреле 2026).

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar