Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada

Минпромторг обновил реестр автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошли как уже известные модели, так и новинки. В сообщении ведомства перечислены бренды и модели, подходящие под критерии.

Среди них: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);

Sollers (SP7, SF1);

Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90);

UMO (модель 5).

Также ведётся работа по включению в перечень моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён в правительство. После его утверждения реестр снова актуализируют.