Минпромторг добавил в список машин для такси «Москвич» и Lada
Минпромторг обновил реестр автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошли как уже известные модели, так и новинки. В сообщении ведомства перечислены бренды и модели, подходящие под критерии.
Среди них:
- Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);
- Sollers (SP7, SF1);
- Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space);
- Voyah (Free, Dream, Passion);
- «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90);
- UMO (модель 5).
Также ведётся работа по включению в перечень моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён в правительство. После его утверждения реестр снова актуализируют.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 марта требования к уровню локализации автомобилей для такси. Минтранс РФ направил в правительство обновлённый перечень разрешённых для работы в такси машин. В него включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны Tenet, микроавтобусы Sollers SF1 и SP7, а также новая «Волжанка» (модель «Волги», старт производства в апреле 2026).
