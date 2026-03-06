Модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

Chanel, покинувший российский рынок в 2022 году, оформил регистрацию двух товарных знаков в РФ. Информацию сообщили в РИА «Новости» после анализа данных Роспатента.

Согласно документам Роспатента, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. Заявителем выступает швейцарская «Шанель САРЛ».

Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак «Chanel 2.55», а также изображение фирменного логотипа Chanel. Под товарным знаком «Chanel 2.55» в РФ смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы.

Ранее французский косметический гигант Clarins подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых товарных знаков в России. Документы на регистрацию брендов Skin Illusion Instant smooth [HA blurring filler] и Clarins Facialift поступили из Франции в феврале 2026 года. Оба знака оформляются по 3-му классу МКТУ, который охватывает широкий спектр косметической продукции: кремы, лосьоны, масла, сыворотки, средства для макияжа и ухода за кожей. Clarins — престижный французский бренд, основанный в Париже в 1954 году. Компания специализируется на производстве люксовой косметики для лица и тела, декоративной косметики и парфюмерии.