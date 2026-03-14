Иранский шафран может исчезнуть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке ударила по поставкам иранского шафрана в Россию. Как сообщает Baza, сейчас продаются только декабрьские партии, а новых поступлений нет. Если ситуация не изменится, цены могут взлететь на 30–50%.
Сейчас обычный шафран стоит от 350 до 700 рублей за грамм, премиальные сорта — от 1200 до 1800. В случае дефицита цена на обычный может подняться до 600–1000 рублей, на премиальный — до 2000–2500. Обычно специи ввозят через Турцию, ОАЭ или Азербайджан.
Высокая стоимость шафрана объясняется трудоёмкостью производства: цветы собирают вручную всего три недели в году — с октября по ноябрь. Для получения одного грамма пряжности нужно около 150 цветков, а для килограмма — до 200 тысяч.
Если иранские поставки остановятся надолго, рынок переориентируется на Индию, Испанию, Афганистан или Марокко. Однако знатоки отмечают, что по вкусу и насыщенности иранский шафран остаётся вне конкуренции, а ближайший к нему — индийский.
