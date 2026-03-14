Европу предупредили о риске серьёзного дефицита топлива

Европа оказалась на грани острого дефицита топлива, поле того как предложения на мировом резко сократились из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн газете Die Presse.

«Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива», — подчеркнул он.

Штерн напомнил, что мировое сообщество использует около 100 миллионов баррелей нефти ежедневно. Поэтому даже если на международный рынок спустить 400 миллионов баррелей из стратегических запасов, то их хватит всего лишь на 4 дня.