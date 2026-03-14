Европу предупредили о риске серьёзного дефицита топлива
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Soroka
Европа оказалась на грани острого дефицита топлива, поле того как предложения на мировом резко сократились из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн газете Die Presse.
«Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива», — подчеркнул он.
Штерн напомнил, что мировое сообщество использует около 100 миллионов баррелей нефти ежедневно. Поэтому даже если на международный рынок спустить 400 миллионов баррелей из стратегических запасов, то их хватит всего лишь на 4 дня.
Ранее сообщалось, что на фоне энергетического кризиса и ослабления санкционного давления со стороны США спрос на российскую нефть значительно увеличился. Несколько стран изучают возможность возобновления импорта. Международное энергетическое агентство (IEA) предложило беспрецедентный объём высвобождения нефтяных резервов для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
