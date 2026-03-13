Цены как год назад: Какие продукты в России стали доступнее для покупателей

В феврале 2026 года стоимость базовых социально значимых продуктов в российских торговых сетях снизилась на 1,3% по сравнению с январём. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), которые есть в распоряжении Life.ru.

«Крупные торговые сети продолжают системно сдерживать цены на социально значимые продукты «первой цены» за счёт ограничения наценок и собственных инвестиций в базовые категории. Это позволяет не только удерживать доступный уровень цен на наиболее востребованные товары повседневного спроса, но и дополнительно снижать нагрузку на бюджет покупателей. В феврале цены на социально значимые продукты «первой цены» относительно января снизились на 1,3%, несмотря на рост закупочных цен на 0,4%», — отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сильнее всего за месяц подешевел чёрный байховый чай — его стоимость снизилась на 9,5%. Также заметно уменьшились цены на гречневую крупу (на 7,2%), поваренную соль (на 4%) и тушку цыплёнка-бройлера (на 3,8%). Кроме того, немного снизилась стоимость сливочного масла, подсолнечного масла и баранины. Рис в сетевой рознице также подешевел — примерно на один процент.

Цены на социально значимые продукты в феврале снизились на 1,3%. Фото © АКОРТ

В годовом выражении динамика оказалась ещё более заметной. По сравнению с февралём 2025 года минимальные цены на социально значимые продукты снизились в среднем на 12%, причём падение стоимости зафиксировано в 21 из 25 категорий. Наиболее ощутимо за год подешевели рис, белокочанная капуста, картофель, поваренная соль, сливочное масло, репчатый лук и куриные яйца.

Отмечается также снижение торговых наценок: в феврале показатель составил 2,2% против 3,5% в январе и 4,9% годом ранее. В ряде категорий товары продавались даже ниже закупочной цены, включая морковь, капусту, яйца и гречку.

