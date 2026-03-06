Цены на иностранную электронику в России могут вырасти из-за Ближнего Востока

Импортная техника в России, включая Lenovo, Apple, HP и Dell, может подорожать из-за изменений цепочек поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об сообщил «Коммерсант» с ссылкой на источник в рынке электроники.

«В России есть ряд компаний, которые предпочитают технику этих брендов, и, возможно, они не смогут оперативно закрыть текущие потребности», — сказал собеседник издания.

Дефицит комплектующих для потребительской электроники может привести к росту цен на импортные товары. При этом компания Restore считает, что серьёзных рисков для поставок нет, так как техника поступает не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран.

В «М.Видео» сообщили, что следят за ситуацией и готовы корректировать логистику при необходимости. Возможные краткосрочные задержки отдельных партий компенсируются укреплением рубля, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что цены на стоматологические услуги в России в 2026 году заметно выросли. Среднее подорожание составило 15–30%, а в крупных городах и премиальных клиниках рост цен может достигать 50% к концу года. Это объясняется увеличением расходов клиник: подорожали импортные расходные материалы, логистика, аренда помещений, налоги и зарплаты специалистов.