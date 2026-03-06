Владимир Путин
6 марта, 02:34

Дмитриев: Цена на нефть поднимется выше $100 за баррель на следующей неделе

Обложка © Life.ru

Рост котировок нефти может преодолеть рубеж в 100 долларов за баррель уже на следующей неделе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Как и предсказывалось, уже на следующей неделе цена поднимется выше 100 долларов», — пишет Дмитриев. Так он прокомментировал рост цен на 20% на фоне военной операции Израиля, США и Ирана.

Дмитриев: Давление Запада на российскую энергетику получило обратный эффект

Ранее Министерство финансов США выдало временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. По словам главы Минфина Скотта Бессента, эта мера не должна принести прибыли России, так как операции будут проводиться с нефтью, застрявшей в море.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
