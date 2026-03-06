Дмитриев: Давление Запада на российскую энергетику получило обратный эффект

Давление Запада на энергетический сектор России не достигло поставленных целей и обернулось обратным эффектом. Такую оценку дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект», — написал он в социальной сети X.

Глава РФПИ считает стратегически верным выбор государств, сохранивших энергетическое сотрудничество с Россией. Именно они, по его мнению, смогут легче преодолеть грядущие энергетические потрясения и окажутся лучше подготовленными к будущему.

Так Дмитриев прокомментировал информацию о том, что глава Минфина США Скотт Бессент намерен обсудить с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном возможность сокращения Китаем закупок российской нефти.

Ранее Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.