Регион
6 марта, 01:37

Пушков: Соединённые Штаты подорвали свои же нефтяные санкции против России

Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил, что США своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции в нефтяной сфере. По словам сенатора, Вашингтон сделал всё возможное, чтобы остановить транзит энергоносителей через Ормузский пролив.

«Именно США сделали всё возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

Ранее Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Алена Пенчугина
