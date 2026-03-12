Россиянок предупредили о возможном росте цен на маникюр из-за нового ГОСТа

Маникюр в частных студиях и у индивидуальных мастеров может подорожать из-за введения нового ГОСТа на ногтевой сервис. Такой прогноз «Газете.ru» дала доцент кафедры маркетинга Маргарита Кобец.

Национальный стандарт начнёт действовать с 30 апреля 2026 года. Хотя формально он носит рекомендательный характер, обязательным его сделает упоминание в договоре или публичной оферте. Кроме того, многие игроки рынка могут использовать соответствие ГОСТу как конкурентное преимущество, что подтолкнёт остальных к пересмотру цен.

Ещё один фактор — снижение проходимости. Если салон решит строго соблюдать технологическую карту, на каждую процедуру потребуется больше времени, а значит, мастер сможет принять меньше клиентов.

«Мастер ногтевого сервиса должен иметь профильную подготовку и не только уметь выполнять процедуру, но и обладать системными знаниями», — пояснила Кобец.

Это повлечёт затраты на обучение или найм более квалифицированных сотрудников. Дополнительное давление на стоимость оказывают проблемы с поставками материалов после ухода западных брендов и общая инфляция, которая ежегодно поднимает цены в бьюти-сфере на 15–20%.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 30 апреля в России начнут делать маникюр по ГОСТу. Росстандарт уже утвердил первый государственный стандарт на ногтевой сервис с чёткими нормативами времени. К примеру, покрытие ногтей гель-лаком должно занимать 15–25 минут.