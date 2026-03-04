Маникюр и педикюр в России начнут делать по ГОСТу с 30 апреля

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на ногтевой сервис с чёткими нормативами времени. Документ вступает в силу с 30 апреля 2026 года.

Новый стандарт устанавливает требования к технологическим процессам маникюра, педикюра и ухода за кожей. Например, классический обрезной маникюр должен занимать 45–60 минут, аппаратный — 40–70, а покрытие гель-лаком — 15–25 минут. Для педикюра отведено 60–90 минут, на моделирование ногтей — до 2,5 часа.

ГОСТ носит добровольный характер, но может стать обязательным, если на него ссылаются в договоре. Он распространяется на организации, ИП и самозанятых, сообщает ТАСС. В Росстандарте пояснили, что документ направлен на повышение качества и безопасности услуг, защиту клиентов и создание прозрачных правил для бизнеса.

Ранее Life.ru сообщал, что в России спрос на маникюр, педикюр и услуги бровистов упал на 40%. Эксперты связывают это со снижением доходов населения — люди всё чаще отдают предпочтение услугам, направленным на здоровье и сохранение молодости.