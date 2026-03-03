Конец советского стандарта: Россия переходит на новый ГОСТ для белого хлеба

С 1 апреля привычная буханка хлеба может немного измениться из-за нового государственного стандарта. В России вступает в силу обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит документ ещё советских времён.

Как следует из документа Росстандарта, теперь официально допускается подовый хлеб овальной формы. Кроме того, разрешено выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов – раньше стандарт предусматривал вес от 0,5 килограмма и выше.

При этом максимальная выдержка хлеба на предприятии после выемки из печи остаётся прежней – не более 10 часов. А вот рекомендацию по сроку реализации в розничной сети — 24 часа с момента выпечки — из нового ГОСТа убрали.

В документе также чётко прописан перечень допустимого сырья. Для приготовления белого хлеба можно использовать пшеничную хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов, прессованные хлебопекарные дрожжи, поваренную пищевую соль, питьевую воду и белый сахар. Допускается применение пищевых добавок из функциональных классов «вещество для обработки муки» и «антиокислитель», а также ферментных препаратов, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.

Новый стандарт является международным и вступает в силу с 1 апреля, заменяя ГОСТ 1986 года, действовавший ещё со времён СССР. При этом большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся только в том случае, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техническом регламенте, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы – он начнёт действовать с апреля 2026 года. Документ впервые установит чёткие требования к хрусту, вкусу, запаху, содержанию соли и жира, и даже к количеству поломанных ломтиков в пачке. Более того, стандарт допускает до 20% пластинок с вздутиями или коричневым оттенком – такие особенности признаны технологической нормой.