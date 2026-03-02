В России с апреля 2026 года появится первый ГОСТ на картофельные чипсы

В России впервые введут государственный стандарт на картофельные чипсы. Документ начнёт действовать с 1 апреля 2026 года, пишет ТАСС.

Раньше единых требований к этой продукции не существовало, хотя продукт является популярным и широко распространённым. Стандарт определяет чёткие критерии качества. Чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, обладать характерным вкусом и запахом. В документе прописаны нормы содержания жира и соли, а также допустимый процент поломанных изделий в упаковке.

Примечательно, что ГОСТ допускает некоторые особенности внешнего вида. Например, наличие вздутий на пластинках (они возникают из-за нагрева жидкости внутри картофеля) или коричневый цвет — это результат карамелизации сахаров. Доля таких чипсов не должна превышать 20% от общей массы.

Кроме того, новый стандарт устанавливает лимиты по жирности. В продукте из натурального картофеля допускается не более 45% жира, а в изделиях из переработанного сырья — до 35%.

Действовать ГОСТ будет не только в России. К нему уже присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. В Росстандарте считают, что единые правила упростят взаимную торговлю между странами и снимут лишние барьеры.

Ранее в России ввели обновлённый ГОСТ на пиво, он заменит устаревший стандарт 2012 года. Раньше пиво варили только из ячменя и пшеницы, а продукт на другом солоде приходилось называть «пивным напитком». Теперь пиво на ржи, овсе и других злаках тоже получит статус настоящего пива.