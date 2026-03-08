Стоимость ОСАГО для женщин могут снизить из-за хорошего поведения на дорогах

В России предложили снизить стоимость ОСАГО для женщин — они в 18 раз реже мужчин попадают в криминальные сводки на дорогах. С такой инициативой выступил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, слова которого приводит SHOT.

Статистика говорит сама за себя: в 2024 году за нарушение ПДД осудили 51 527 водителей. Почти 95% из них — мужчины. Женщины получили всего 2773 приговора. По данным МВД, они реже становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями, потому что не склонны к рискованному вождению и резким манёврам.

Национальный автомобильный союз предлагает ввести для женщин дополнительный понижающий коэффициент 0,8 при расчёте полиса. Шапарин считает, что более доступная страховка привлечёт женщин в профессию водителей, а это в итоге снизит аварийность.

Деньги на такие скидки у страховщиков есть, ведь в 2025 году они недоплатили автовладельцам 27 миллиардов рублей по закону.

