Песков: Россия способна обеспечить растущее предложение на рынке удобрений

Мировой спрос на удобрения продолжает расти, и Россия остаётся одной из немногих стран, способных увеличить предложение на этом рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Индия ведёт переговоры с Москвой о возможном расширении поставок. В Кремле подтвердили, что у России есть возможности для наращивания присутствия в этом сегменте.

«Единственное, что можно сказать, что спрос растет на удобрения. Россия — одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что речь идёт прежде всего о коммерческой сфере. По его словам, поставками такой продукции занимаются конкретные компании, и закупки также ведут отдельные участники рынка.

Из этого в Кремле делают вывод, что подобные вопросы не относятся напрямую к политическим переговорам. Решения по ним принимаются на уровне бизнеса.

Таким образом, на фоне растущего мирового спроса Россия сохраняет сильные позиции на рынке удобрений и, как считают в Кремле, способна увеличить объёмы предложения.

