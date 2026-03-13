Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 13:37

ЕС важнее навредить России, чем спасти свою экономику, заявил аналитик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Евросоюз мог бы стабилизировать свою экономику и снизить цены, вернувшись к закупкам российской нефти и газа, но нынешнее руководство ЕС скорее предпочтёт навредить России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт Игорь Юшков об антироссийских санкциях Евросоюза. Видео © Пятый канал

По его словам, отмена санкций и запуск газопроводов были бы крайне выгодны для европейского рынка. Однако пока у власти остаются действующие лица, разворота в энергетической политике ждать не стоит. При этом внутри стран ЕС растёт популярность оппозиционных партий, выступающих за сотрудничество с Москвой.

Пока не сменится руководство Евросоюза, возвращения к прежним отношениям в сфере энергетики, скорее всего, не произойдёт, резюмировал эксперт в беседе с Пятым каналом.

NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС
NYT: Решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейском санкционном праве, рассказал, что суд Евросоюза примерно в 10–20% случаев отменяет решения о рестрикциях против россиян. Причина — недостаток доказательств или процедурные ошибки. Это довольно высокий показатель, однако отмена решения судом не всегда означает фактическое снятие санкций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Война на Ближнем Востоке
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar