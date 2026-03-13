Евросоюз мог бы стабилизировать свою экономику и снизить цены, вернувшись к закупкам российской нефти и газа, но нынешнее руководство ЕС скорее предпочтёт навредить России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт Игорь Юшков об антироссийских санкциях Евросоюза. Видео © Пятый канал

По его словам, отмена санкций и запуск газопроводов были бы крайне выгодны для европейского рынка. Однако пока у власти остаются действующие лица, разворота в энергетической политике ждать не стоит. При этом внутри стран ЕС растёт популярность оппозиционных партий, выступающих за сотрудничество с Москвой.

Пока не сменится руководство Евросоюза, возвращения к прежним отношениям в сфере энергетики, скорее всего, не произойдёт, резюмировал эксперт в беседе с Пятым каналом.

Ранее бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейском санкционном праве, рассказал, что суд Евросоюза примерно в 10–20% случаев отменяет решения о рестрикциях против россиян. Причина — недостаток доказательств или процедурные ошибки. Это довольно высокий показатель, однако отмена решения судом не всегда означает фактическое снятие санкций.