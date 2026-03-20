Война США и Ирана. Баллистика Ирана жжёт НПЗ, Израиль закрывает христианские святыни, США потеряли F-35, 20 марта Оглавление Потеря F-35 и ракетный удар по НПЗ Израиля: эскалация Удар под чужим флагом: Израиль угрожает объектам Aramco в Саудовской Аравии Кто управляет Ираном: разведка США о ранении преемника Хаменеи Израиль закрыл святыни: Храм Гроба Господня и Аль-Акса недоступны верующим В Израиле говорят о грядущей победе над Ираном, а Тегеран продолжает бить по всему Ближнему Востоку, разведка США получала данные о состоянии Моджтаба Хаменеи, в израильских городах стычки мусульман и полиции — дайджест Life.ru. 20 марта, 09:40

Потеря F-35 и ракетный удар по НПЗ Израиля: эскалация

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил дело президента США Дональда Трампа и уже говорит об успехах коалиции в войне против Ирана.

— Мы уничтожили весь флот противника на Каспийском море. США уничтожили одну часть флота, мы уничтожили другую. Мы наносим им удары на улицах и на контрольно-пропускных пунктах, — заявил Нетаньяху.

Мало того, по словам политика, Иран потерял возможность обогащать уран и производить баллистические ракеты. Примечательно, что именно баллистика поразила крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Израиля.

— Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ашдоде, которые являются одними из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий «израильского» режима, а также ряд объектов безопасности и военных центров поддержки израильского режима в этом регионе были поражены высокоточными ракетами в рамках «Волны 65» операции «Истинное обещание 4», — сообщили в КСИР.

Иран записал себе в список сбитых самолётов F-35. В США подтвердили факт повреждения истребителя, но отметили, что он смог приземлиться. Истребитель начали производить в 2011 году. Его цена начинается с 82 миллионов долларов.

— Он должен знать, что у вооружённых сил Исламской Республики Иран есть сюрпризы для него и израильского режима, — обратился к Трампу командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи.

Удар под чужим флагом: Израиль угрожает объектам Aramco в Саудовской Аравии

Иранские силовики уверены, что Израиль готовится провести операцию под чужим флагом. Предположительно, атакована может быть Саудовская Аравия.

— Вооружённые силы Ирана атакуют все инфраструктурные объекты, принадлежащие США и израильскому режиму, и официально берут на себя ответственность за это и заявляют об этом. Согласно полученной информации, израильский режим намерен атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе, включая объекты Aramco, и история злодеяний режима, направленных на обвинение Ирана и создание раздора между странами региона, подтверждает этот злой умысел, — рассказал представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Эбрахим Золфакари.

В это же время в Саудовской Аравии выпустили прогноз по стоимости нефти. The Wall Street Journal пишет, что Эр-Рияд готовится к 180 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что цена может быть и выше, если продолжатся удары по нефтяной промышленности, а Ормузский пролив останется заблокированным.

Кто управляет Ираном: разведка США о ранении преемника Хаменеи

Вопросов по состоянию нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи всё больше. Биньямин Нетаньяху утверждает, что сейчас реальная власть в Исламской Республике принадлежит другим людям.

— Я не уверен, кто сейчас управляет Ираном. Моджтаба Хаменеи, замена аятоллы, до сих пор не показал своё лицо. Вы видели его? Мы не видели. И мы не можем точно гарантировать, что там происходит, — заявил премьер-министр Израиля.

Схожее мнение и в разведывательном сообществе США. По информации американцев, Хаменеи получил ранение.

— Что касается Моджтабы, сына, назначенного ему на смену, то его статус и степень вовлечённости в происходящее остаются неясными. Он получил очень серьёзную травму в результате одного из израильских ударов. Таким образом, процесс принятия решений в иранском руководстве остаётся неясным, — рассказала директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Представители Тегерана уверяют, что новый лидер государства жив и не прячется. С таким заявлением выступил посол Ирана во Франции Мохамад Аминежад. Он добавил, что Хаменеи живёт жизнью обычного человека.

Израиль закрыл святыни: Храм Гроба Господня и Аль-Акса недоступны верующим

Храм Гроба Господня, на который после работы израильского ПВО упали осколки, официально закрыт. Службы запрещены, и это в тот момент, когда христиане готовятся к главному празднику — Воскресению Христову. Схожая ситуация и с мусульманами. Мечеть Аль-Акса закрыта для верующих в Ураза-байрам. Израиль оправдывает свои действия соблюдением мер безопасности в условиях непрекращающихся обстрелов. При этом израильская полиция избивает тех, кто вышел помолиться у святынь.

5 апреля католики будут отмечать Светлое Христово Воскресение. Уже 12-го аналогичный праздник будет у христиан других течений, в том числе православных. Нет гарантии, что храм, где должен сойти Благодатный огонь, откроется к этому времени.

