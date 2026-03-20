С начала эскалации в Иране через Азербайджан выбрались 323 россиянина

С начала эскалации на Ближнем Востоке из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировались 323 гражданина России. Такие данные приводит азербайджанское агентство APA . Речь идёт о периоде с 28 февраля по утро 20 марта.

Именно в это время поток людей, покидающих территорию республики через соседнюю страну, заметно вырос. По информации агентства, за этот срок границу с Ираном в направлении Азербайджана пересекли 2853 человека. Большинство из них — иностранные граждане. Среди выехавших 470 человек оказались гражданами Азербайджана. Остальные пересекшие границу — иностранцы, в том числе россияне.

Таким образом, число граждан РФ, покинувших Иран через азербайджанскую территорию, превысило три сотни. На фоне напряжённости в регионе эвакуационный маршрут через эту страну остаётся одним из основных.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает влиять на перемещение людей и работу приграничной инфраструктуры. В этих условиях соседние государства принимают растущий поток выезжающих.

Ранее сообщалось, что через территорию Армении в Россию из Ирана вернулись 196 российских граждан. Но эта статистика не обновлялась с 12 марта. Это число наверняка возросло.