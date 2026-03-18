Захарова: Иноагенты показали свою суть, поглумившись над соболезнованиями россиян Ирану
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Журналисты-иноагенты показали свою сущность, поглумившись над изображением свиньи из мультфильма среди детских игрушек, оставленных россиянами в знак соболезнования у посольства Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, на фотографии игрушек у стихийного мемориала кто-то разглядел образ свиньи из мультфильма и представил это как якобы «брезгливое отношение» России к Ирану.
«Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», — сказала с возмущением дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что люди, придумавшие эту ложную со всех точек зрения историю, называют себя журналистами. Это те самые, которые отрицали понятие «пятая колонна» и плевались от слова «иноагент», добавила она.
1 марта жители Москвы принесли цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре в память о погибших при американо-израильской атаке, в том числе убитом верховном лидере Исламской Республики Али Хаменеи. Красные розы оставляли прямо у входа, рядом с табличкой дипмиссии.
Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.