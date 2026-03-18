Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 06:57

Захарова: Агрессия НАТО расширяется, она направлена в подбрюшье России

Мария Захарова. Обложка © МИД России

Агрессивные устремления НАТО против России расширяются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, Москва фиксирует это, и действия альянса направлены не только на западные границы, но и в подбрюшье нашей страны.

«Эти устремления расширяются <...> уже в каком-то опоясывающем плане, потому что речь идёт и о всей южной части России, и Дальний Восток», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва строит отношения с властями США исходя из собственных прагматичных интересов. При этом Россия взаимодействует со Штатами без всякого энтузиазма.

Матвей Константинов
