Захарова: Агрессия НАТО расширяется, она направлена в подбрюшье России
Мария Захарова.
Агрессивные устремления НАТО против России расширяются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, Москва фиксирует это, и действия альянса направлены не только на западные границы, но и в подбрюшье нашей страны.
«Эти устремления расширяются <...> уже в каком-то опоясывающем плане, потому что речь идёт и о всей южной части России, и Дальний Восток», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва строит отношения с властями США исходя из собственных прагматичных интересов. При этом Россия взаимодействует со Штатами без всякого энтузиазма.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.