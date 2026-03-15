14 марта, 22:36

Захарова заявила о реалистичном подходе РФ к контактам с США

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Москва продолжает взаимодействовать с Вашингтоном, но делает это без иллюзий и исходя исключительно из реальных действий американской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российская дипломатия сохраняет ранее сформулированные оценки шагов США и строит диалог, исходя из прагматичных интересов и трезвого анализа происходящего.

«Мы сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты – исходя из реалистичного, ещё раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают. Мы как это делали, так и продолжаем это делать», – сказала дипломат в эфире телеканала «ТВ Центр».

Песков заявил о совпадении интересов России и США по экспорту нефти

При этом представитель МИД отметила, что Москва ведёт контакты только с теми странами и партнёрами, с которыми это необходимо с точки зрения национальных интересов. Она также обратила внимание на отдельные заявления из Вашингтона, где признавались ошибки предыдущей американской администрации на так называемом «русофобском направлении».

Кроме того, Захарова напомнила о недавнем обмене военнопленными и поблагодарила государства, которые помогли вернуть российских военнослужащих домой, среди них были и Соединённые Штаты.

«Мы прекрасно понимаем всю сложность ситуации сейчас в мире, но при этом эта трагедия, а именно так она должна быть охарактеризована, нами проанализирована и в публичном поле. Сформулировано отношение к ней, исходя из фактов. Это очень важно. Хотя, ещё раз говорю, вы, наверное, видите, как оценки целого ряда государств были такими, знаете, плавающими», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва также высказывала свою позицию по другим международным сюжетам. В частности, по ситуации на Ближнем Востоке российский МИД опубликовал несколько заявлений с конкретными оценками и предложениями, назвав действия США и Израиля неспровоцированной агрессией против Ирана. По словам дипломата, Россия на международных площадках заняла чёткую позицию без «двурушничества и лицемерия».

Захарова высмеяла The Telegraph за фото якобы посла РФ на Маврикии Зейналовой

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова резко ответила на скандальные заявления одного из шведских политиков. Экс-премьер Швеции Магдалена Андерссон рассуждала о возможности «уничтожить Россию» европейским ядерным потенциалом. В ответ дипломат посоветовала ей сначала заняться вопросами безопасности в собственном регионе и обратить внимание на проблемы защиты Гренландии.

