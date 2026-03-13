Захарова высмеяла The Telegraph за фото якобы посла РФ на Маврикии Зейналовой
Британская газета The Telegraph использовала неверное фото в статье о после России на Маврикии Ираде Зейналовой. Ошибку отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат разместила снимок из публикации, на котором запечатлена министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время протокольной встречи. Захарова сообщила, что посол Ирада Зейналова выглядит иначе.
«По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивлённо смотрит на своё искажённое отражение в газете The Telegraph», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ.
