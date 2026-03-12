Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

12 марта, 15:16

Захарова песней Shaman ответила на слова о «выгоде» России от войны на Ближнем Востоке

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков, Кирилл Каллиников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявления европейских политиков о том, что Россия якобы получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Об этом она сказала на брифинге, комментируя слова председателя Европейского совета Антониу Кошты и других западных политиков.

Она подчеркнула, что подобные заявления о «выгоде» России на фоне трагических событий на Ближнем Востоке выглядят странно и не отражают реальную ситуацию. По словам дипломата, складывается впечатление, что европейские деятели будто бы цитируют известную песню Shaman, но делают это в совершенно ином контексте.

«Такое впечатление, что они действительно вот цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором там поётся. Помните эти строки: «Я русский, мне повезло», — отметила Захарова.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран запросил гуманитарную помощь у России. В ближайшее время, по поручению президента Владимира Путина, планируется отправка медикаментов и других необходимых медицинских средств.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

