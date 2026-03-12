Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт был инициирован странами Запада, которые при этом извлекают огромную прибыль и решают собственные политические задачи. Об этом он написал в своей статье для журнала «Эксперт».

«На котором страны «золотого миллиарда» зарабатывают баснословные деньги и решают свои шкурные политические задачи», — отметил Медведев.

Он обратил внимание на то, что международное сообщество не даёт адекватного ответа на технологические риски, возникающие на фоне конфликта. Зампред Совбеза подчеркнул, что именно Запад спровоцировал ситуацию на Украине, извлекая из неё экономические и политические выгоды.

Ранее Медведев отметил, что украинский кризис, поддерживаемый западными странами, рано или поздно завершится. Он сравнил текущую ситуацию с другими историческими конфликтами и подчеркнул, что подобные кризисы всегда находят своё завершение.