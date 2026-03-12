Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Эксперта» заявил, что украинский кризис, поддерживаемый западными странами, рано или поздно закончится. Он сравнил ситуацию с другими историческими конфликтами и подчеркнул, что впереди — более серьёзные глобальные вызовы.

«Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», — пишет Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция должна завершиться успешным исходом. По его словам, это необходимо для предотвращения атак на российские города, подобно недавнему обстрелу Брянска.